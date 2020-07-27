Работникам Google разрешили работать удаленно до июля 2021 года, – СМИ

Не менее 200 тысяч cотрудников Google продолжат работать дистанционно из-за пандемии коронавируса.

Компания Google решила позволить своим сотрудникам работать из дома минимум до июля следующего года из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, генеральный директор материнской компании Google Alphabet Сандар Пичай принял это решение на прошлой неделе после обсуждений с группой топ-менеджеров.

"Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев", – написал он в письме для сотрудников.

Продление срока удаленной работы затронет сотрудников крупных офисов Google, включая главную штаб-квартиру. Всего на удаленной работе останутся около 200 тысяч сотрудников.

Alphabet частично возобновила работу офисов, в странах, которые оказались менее затронуты пандемией.

Напомним, зарегистрированы более 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 летальных случаев.