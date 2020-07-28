Виноваты маски и перчатки. В ООН говорят, что коронавирус вызвал мусорное цунами

Пластиковые маски для лица, перчатки и флаконы с дезинфицирующим средством для рук стали причиной загрязнения окружающей среды во время пандемии коронавируса.

Использование защитных средств заметно увеличилось в этом году, обращает внимание пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

“Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему мусорному цунами, в том числе – из-за защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания”, – говорится в сообщении.

До начала пандемии загрязнения пластиком уже было одной из главных угроз нашей планете. Сейчас ситуация ухудшилась.

Также в ООН отметили, что “внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно ухудшил ситуацию”.

Отмечается, что мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020 году.

Напомним, из-за коронавируса небо над Китаем стало значительно чище.