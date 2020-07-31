В Иордании более 800 человек отравились шаурмой, умер ребенок

Владельца и менеджера ресторана, в котором ели люди, а также менеджера по питанию арестовали.

Более 800 человек были госпитализированы с пищевым отравлением в Иордании после того, как они съели шаурму в ресторане в районе Бакаа к северо-западу от столицы страны Аммана. Отравление испорченным мясом привело к смерти пятилетнего ребенка.

Об этом сообщает Guardian cо ссылкой на министра здравоохранения Иордании Саада Джабера.

"Ребенок пяти лет умер вследствие отравления", – заявил Джабер. Он также сообщил, что 826 человек были госпитализированы.

"На данный момент, 321 из них по-прежнему находятся в больницах. У большинства состояние стабильное, за исключением четырех человек, которые находятся в палате интенсивной терапии. Все пострадавшие ели в одном и том же ресторане", – сказал Джабер.

По его словам, дополнительно в больницы были направлены доктора и медсестры, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Как сообщает местное издание Roya News, владельца ресторана, менеджера ресторана и менеджера по питанию уже арестовали. Им предъявили обвинение в нанесении вреда, а также использовании ингредиентов и продуктов питания, непригодных для употребления в пищу.

Представитель министерства здравоохранения Аднан Исхак заявил государственному телевидению, что мясо испортилось из-за хранения на жаре. По его словам, владелец ресторана не положил его в холодильник. Температура в Аммане в последние дни достигала +40C.

Министр здравоохранения Иордании Саад Джабер заявил, что проводится расследование инцидента, и заверил, что все виновные понесут наказание, независимо от того, кем они являются.

Напомним, в прошлом году в летнем лагере "Салют" в Коблево (Николаевская область) из-за отравления госпитализировали 40 детей.