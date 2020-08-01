Расчленившая рэпера Энди Картрайта вдова призналась в убийстве

Вдова расчлененного рэпера Энди Картрайта Марина Кохал признала свою вину в убийстве музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Следователи устанавливают ее мотив, но, по данным канала, подозреваемая уходит от ответа, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

Кроме того, суд продлил срок задержания Кохал на 72 часа. Защита заявила о необходимости сбора документов о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали, сообщает "Интерфакс".

Следствие считает необходимым арест Кохал, так как преступление особо тяжкое. Также женщина не имеет постоянной регистрации в Петербурге и может скрыться или оказать давление на свидетелей, хоть "их круг пока и не определен".

При этом, по данным Telegram-канал издания "Подъем", в суде опровергли информацию о признании Кохал своей вины. Адвокат подозреваемой также сообщает, что она не признает вину в случившемся.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она связалась с адвокатом и рассказала, что муж скончался от передозировки наркотиков за четыре дня до этого, она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник. Все это время в квартире с ней находился их общий ребенок двух с половиной лет.

По словам Марины, она посчитала гибель мужа-рэпера от наркотиков "бесславной смертью", поэтому решила, что лучше ему просто исчезнуть. В течение четырех дней она пилила его тело, а потом расфасовала по пакетам. Следователи изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее также стало известно, что на одном из предплечий расчлененного рэпера следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве. Позже вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа.