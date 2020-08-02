Трамп не одобрил. Microsoft отложила покупку соцсети TikTok, – WSJ

Компания приостановила переговоры после того, как президент США раскритиковал сделку.

Компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской соцсети TikTok после того, как президент США Дональд Трамп не одобрил сделку. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания переговоры были приостановлены из-за опасений Трампа, что китайская сеть сможет собирать данные об американских пользователях и передавать их властям Китая.

Переговоры якобы не были полностью прекращены, но процесс был поставлен на паузу. На данный момент стороны пытаются выяснить официальную позицию Белого дома по поводу сделки.

Также критика со стороны Трампа вынудила TikTok пойти на дополнительные уступки, среди которых создание 10 тыс. рабочих мест в США в течение следующих 3 лет. Реакция Трампа на предложение пока остается неизвестной.

До этого, Трамп говорил, что может использовать экономические рычаги и свои полномочия, чтобы вовсе запретить TikTok в США. Критика со стороны Трампа прозвучала после того, как американские и международные СМИ сообщили, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok у пекинской компании ByteDance.

Владелец соцсети решил разделить свой бизнес, продав часть в США, чтобы соцсеть не закрыли.

Госсекретарь Майк Помпео еще в начале июля говорит, что администрация Трампа рассматривает вариант закрытия китайских соцсетей в США из-за проблем нацбезопасности. Среди компаний, который могут попасть в "черный список", также была и соцстеть TikTok.