Статистика коронавируса в мире на 5 августа: почти 12 млн вылечились

Из 18 млн случаев коронавируса во всем мире, 697 189 случаев COVID-19 оказались летальными. Еще 11 675 539 людей в мире вылечились от коронавируса.

В мире по состоянию на утро 4 августа было зафиксировано 18 444 642 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 199 861 новыое заболевание. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Из 18 млн случаев коронавируса во всем мире, 697 189 случаев COVID-19 оказались летальными. Еще 11 675 539 людей в мире вылечились от коронавируса.

Пока в мире по количество заразившихся лидирует США, где за все время пандемии заболели 4 862 174 человек. На втором месте находится Бразилия с 2 751 665 больных COVID-19. Индия занимает третье место среди стран мира с 1 855 331 заболевших коронавирусом.

На четвертом месте находится Россия с 856 264 заболевших коронавирусом.