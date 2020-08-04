5 августа в Ливане станет днем общенационального траура

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенациональный траур по жертвам взрыва в столице страны, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Точное количество погибших неизвестно, предположительно, счет идет на сотни.

Напомним, во вторник, 4 августа, в порту Бейрута, неподаленку от базы ВМС, произошел взрыв, отголоски которого были слышны за десятки километров. Согласно первоначальной версии, взорвался корабль, нагруженный пиротехническими материалами. Глава управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим

заявил, взрыв случился в складских помещениях, где хранились конфискованные взрывчатые вещества. Некоторые комментаторы не исключают даже ракетный обстрел. Мишенью якобы стал склад оружия ливанской исламистской группировки «Хезболла», а атаковал его Израиль. Однако сама «Хезболла» уже опровергла это предположение.

Губернатор Бейрута сравнил взрыв с Хиросимой и Нагасаки.