Взрыв в Бейруте

Посольство Украины в Ливане просит сообщать по пострадавших

Посольство Украины в Ливане просит сообщать по пострадавших

Фото: newsamed.com

По предварительным данным, от взрыва в морском порту Бейрута пострадали сотни людей. Число погибших возросло до 30.

Посольство Украины в Ливане просит всех, у кого есть какая-либо информация, сообщать о пострадавших в результате взрыва в столице страны. Просьба размещена на странице посольства Украины в Facebook.

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"Срочное объявление!!! В связи со взрывами в порту города Бейрут 4 августа 2020 года, просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства: 09615921668",  говорится в сообщении.