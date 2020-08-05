Количество погибших из-за взрыва в Бейруте достигло 100 человек. Об этом заявили в ливанском Красном Кресте, пишет Al Jazeera. Травмы получили более 4000 человек.

Также стало известно, что как минимум три больницы Бейрута разрушены, две – серьезно повреждены. Об этом сообщила доктор Мирна Доумит, глава Союза медсестер Бейрута. "Нам пришлось эвакуировать пациентов из трех разрушенных госпиталей, еще два госпиталя разрушены частично. Это катастрофа и большой удар для системы здравоохранения, которая уже была на грани", - рассказала она Аль-Джазире. "Мы потеряли трех медсестер, работавших в этих больницах. У меня нет слов, чтобы описать случившееся. Это похоже на фильм ужасов".

Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян.