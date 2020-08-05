В Бейруте оценили ущерб от взрыва: премьер просит о помощи

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту Бейрута в 3-5 млрд долларов.

Об этом сообщает LBCI Nеws.

"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", – говорит Аббуд.

Кроме того, по его словам, погибли 10 членов пожарной бригады. Премьер Ливана уже попросил о помощи после взрыва.

Хассан Диаб в коротком видеообращении обратился ко всем странам и друзьям Ливана с просьбой о помощи, пишет Аль-Джазира.

"Мы переживаем настоящую катастрофу", – сказал он и заявил, что виновные во взрыве в Бейруте понесут наказание. Диаб также назвал неприемлемым то, что партия примерно 2750 тонн нитрата аммония, которую власти считают причиной взрыва, хранилась на складе в порту Бейрута в течение шести лет без соблюдения мер безопасности.