Взрыв в Бейруте практически разрушил ливанскую столицу. Машин скорой помощи не хватает, раненых привозят сами граждане на авто и мотоциклах. Сколько погибших на самом деле, покажет время. Толчки ощущались даже на Кипре в 250 км от Бейрута. Что могло произойти на самом деле, разбирался Фокус.

4 августа в порту столицы Ливана произошел сильнейший взрыв на складе с селитрой. Порт фактически стерт с лица земли, прилегающая часть города безвозвратно уничтожена. По меньшей мере сто людей погибли, десятки пропали без вести, около четырех тысяч – ранены.

Что произошло в Бейруте?

Взрыв в столице Ливана произошел днем 4 августа. По предварительным данным, в порту велись сварочные работы, искры подожгли склад с петардами и произошел первый взрыв. Это объясняет большое количество видео, снятое очевидцами. Люди снимали столп черного дыма, поднимающегося в порту. А за считанные минуты произошел второй взрыв. Загорелся склад с 2750 тоннами селитры и произошла детонация. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. Оно часто становится причиной взрыва на производстве.

В сочетании с жидким топливом нитрат аммония создает мощное взрывчатое вещество, широко используемое в строительной отрасли, а также террористическими группами, такими, как Талибан, для изготовления самодельных взрывчатых устройств.

При нормальных условиях хранения и без очень высокой температуры возгорание нитрата аммония затруднено. Это потому, что это окислитель - он усиливает горение и позволяет другим веществам легче воспламеняться, но сам по себе не очень горюч.

Тот самый груз селитры на складе в порту Бейрута/Фото: aljazeera

Иронично, но порт был закрыт из-за коронавируса пять дней, и возобновил работу только на этой неделе.

По предварительным данным, груз селитры принадлежал уроженцу российского Хабаровска Игорю Гречушкину, который сейчас проживает на Кипре. Его судно Rhosus под флагом Молдавии с украинским экипажем перевозило груз селитры из грузинского Батуми в Мозамбик. В 2013 году из-за технических неполадок судно остановилось в Бейруте. Осмотрев груз, инспекция оставила корабль и груз в порту для продажи или утилизации. Конфискованная у Rhosus селитра хранилась на 12-м складе с 2014 года. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин "фактически бросил судно". Прошедшая недавно инспекция обнаружила, что на склад, где хранилась конфискованная селитра, можно попасть через некие отверстия. Их рабочие и заваривали.

В то же время источники, которые цитируют ливанские СМИ, отмечают, что некоторые операции в порту Бейрута проходили под контролем террористической организации "Хезболла", поэтому полностью сбрасывать со счетов намеренный взрыв пока нельзя. Также эти источники отмечают, что первому взрыву предшествовало несколько меньших.

Последствия взрыва в Бейруте

Взрывной волной выбило окна и повредило здания практически во всем городе в радиусе 10 километров: у них выбило стекла и оторвало балконы от стен. В пострадавших районах города из-за взрыва перевернулись автомобили, улицы завалены обломками зданий. Все строения в порту разрушены.

В больницы Бейрута стали поступать раненые. Сейчас госпитали переполнены. Только в одну из больниц за час привезли триста раненых. Сейчас травмированных отправляют в больницы в других городах. Жителей попросили сдавать кровь. Многие люди оказались заблокированы в своих домах обрушившимися конструкциями.

Раненые у больницы в Бейруте/Фото: lbcgroup

Отголоски взрыва в порту Бейрута были слышны даже в столице Кипра Никосии, которую от ливанской столицы отделяет расстояние в 241 км. Вторая взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Отзвуки взрыва слышали и киприоты, проживающие в деревнях на склонах Троодосских гор на западе Кипра. Диппредставительство Республики Кипр и резиденция посла пострадали, также, как и ряд других посольств. Так, здание казахского посольства оказалось полностью разрушено, консул получил травмы.

Медсестра в одном из госпиталей Бейрута с младенцами из родильного отделения, поврежденного взрывом/Фото: Bilal Jawich

Погибли по меньшей мере 100 человек, пострадали около четырех тысяч, заявили в ливанском Красном Кресте. Десятки людей считаются пропавшими без вести, среди них команда пожарных (10 человек), которые тушили возгорание в порту Бейрута.

Пожарный ведет раненого в порту Бейрута/фото: lbcgroup

Губернатор Бейрута Марван Аббуд прослезился, рассказывая об этом. "Был пожар, потом взрыв, мощный, похож на то, что произошло в Хиросиме и Нагасаки. Я не видел в своей жизни таких огромных разрушений, это национальное бедствие, это несчастье для Ливана", - отметил губернатор и призвал ливанский народ держаться вместе.

Также среди погибших — лидер ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Пострадали и миротворцы ООН из Бангладеш, служащие в составе оперативного морского соединения, всего – 48 человек. Повреждено также одно из судов миротворческой миссии ООН в Ливане.

Министр здравоохранения Ливана Хасан Хаммад подтвердил, что число погибших не менее сотни, однако отметил, что число пропавших без вести превышает число погибших. Четыре больницы в Бейруте были сильно повреждены в результате взрыва, больных из них пришлось спешно перевозить в другие госпитали.

Так, Университетская больница Святого Георгия, одна из крупнейших частных больниц в Бейруте, которая принимала пациентов с COVID-19, получила серьезные повреждения. Один из врачей рассказал, что в результате взрыва погибли 16 сотрудников и пациентов, в том числе четыре медсестры.

Также повреждены склады министерства здравоохранения. Все еще неизвестно число погибших непосредственно в порту Бейрута. Там работают спасатели. Часть раненых не может получить помощь своевременно, из-за того, что не хватает медработников, также не хватает скорых, к тому же они не везде могут проехать, из-за обломков, усыпавших улицы. Поэтому горожане сами привозят пострадавших в госпитали на мопедах и автомобилях. Министр не исключает, что количество погибших может увеличиться. Уже известно, что среди пострадавших, кроме граждан Ливана, также граждане Египта, Сирии, Марокко, Йемена и Иордании. Погиб гражданин Бельгии. Министр уже назвал сложившуюся ситуацию "катастрофической".

Пожарные в порту Бейрута

Рыбаки помогают раненому в порту Бейрута

Разрушенный элеватор в порту Бейрута/Фото: CGTN

Также были разрушены элеваторы в порту, где хранилась пшеница. Около 80% зерна в Ливан импортируется, сейчас все эти запасы непригодны для использования. Неизвестно, как будут импортироваться прочие товары, если порт полностью уничтожен.

Что происходит сейчас в Бейруте

Сотрудники сил гражданской обороны Ливана продолжают работать над тушением пожара, возникшего после взрыва в Бейруте. В порту дежурят отряды ливанской армии. Все дороги, ведущие к гавани, заблокированы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Бейрут объявлен районом бедствия. В городе введен режим ЧП на две недели. 5 августа объявлено в Ливане днем общенационального траура.

Порт Бейрута сейчас/Фото: alarabiya

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту, прогремевшего во вторник, в 3-5 миллиардов долларов.

Президент Ливана Мишель Аун созовет заседание Высшего совета обороны страны. Он распорядился оказывать медпомощь за счет госсредств, а также предоставить временное жилье всем, чьи дома и имущество пострадали. Таких не менее двухсот тысяч.

Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь через международные организации.

Перевод: Злость ливанцев на правительство и политиков возросла. Как вы могли оставить 2700 тонн селитры в таком стратегическом месте, как порт, рядом с жилыми районами на шесть лет? Я вас ненавижу!

Перевод: Доброе утро из Бейрута. Я спала два часа на диване в квартире с дырами в стенах. Думаю, где и как мне теперь жить. Столько мертвых и раненых, столько разрушений. Как сможет страна снова встать на ноги?

Помощь также предложили многие страны региона. Катар отправит в Ливан полевые госпитали, Иран - врачей, лекарства и девять тонн продовольствия, Ирак и Кувейт окажут срочную медицинскую помощь. Готовность оказать поддержку выразила Турция и Малайзия, Кипр сообщил, что готов принять пострадавших и отправить в страну своих врачей. Франция и Чехия уже направили помощь и спасателей, а Австралия, Канада, Мексика, Польша и США выразили готовность.

Мировые лидеры выразили сочувствие. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что шокирован новостями о взрыве.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", — написал глава государства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что пока информации о пострадавших украинцах в результате взрыва в порту Бейрута нет. "Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На данный момент информации о пострадавших граждан Украины нет.", – говорит Кулеба.

Историческая справка

Ливан, официальное название – Ливанская республика, государство на Ближнем Востоке. Граничит на востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем. По неофициальным данным в страну бежало около миллиона беженцев из Сирии. Население страны – около восьми миллионов человек (7 919 776 чел.). В 1958 году в стране случилась первая гражданская война из-за противоречий между мусульманами и христианами. В 1975 – вторая. Кровопролитие прекратилось в 1990 году подписанием Таифских соглашений. Недолгий период относительного спокойствия был прерван правительственным кризисом, спровоцированным убийством экс-премьера страны Рафика Харири, последовавшим выводом из страны сирийских войск и израильско-ливанским конфликтом в 2006 году. Сейчас страна находится в экономическом кризисе. В день, когда произошел взрыв, в Бейруте протестовали против отключения электроэнергии.