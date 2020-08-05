По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, в столице Ливана около 300 тысяч человек потеряли свои квартиры и дома, ущерб составит от 3 до 5 млрд долларов.

Порт Бейрута: до и после взрыва. Фото: Twitter / Sam

Президент Ливана Мишель Аун созвал чрезвычайное заседание кабинета министров и сказал, что необходимо объявить двухнедельное чрезвычайное положение, сообщает Al Jazzera.

Сейчас погибшими считаются около 100 человек, еще 4000 получили ранения. Но официальные лица ожидают роста числа погибших, поскольку спасатели все еще разбирают завалы.

Власти Бейрута работают над обеспечением оставшихся без крова людей едой, водой и убежищем.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал "дружественные страны" поддержать страну, которая и так страдала оправилась от худшего экономического кризиса за последние десятилетия, а также от пандемии коронавируса.

Страны Персидского залива стали одними из первых, кто отреагировал: Катар объявил, что направит полевые госпитали.

Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута.