Прилег ради снимка: турист сломал статую в итальянском музее

Инцидент в музее итальянского города Тревизо произошел еще в июле прошлого года. На видео с камер наблюдения видно, что пожилой мужчина прилег на статую работы скульптора Кановы ради эффектного снимка и отломал ей три пальца на ноге. Об этом пишет Report Di Fesa.

Полицейские многие месяцы пытались опознать вандала, и наконец им это удалось. Оказалось, что это 50-летний турист из Австрии. Нашли его через экскурсовода, который резервировал визит для группы туристов.

Фото: скриншот

Когда полиция Тревизо связалась с вандалом, он и его жена во всем признались. Мужчина действительно прилег рядом с статуей под названием "Венера Победительница", которую создал Антонио Канова между 1804 и 1808 гг.

Он оперся на ее ногу, отломал три пальца, а когда понял, что произошло – сбежал. Впрочем, сейчас, год спустя, экскурсант признал свою вину и готов компенсировать расходы на реставрацию.

Для "Венеры Победительницы" позировала Полина Бонапарт, сестра Наполеона I, которая заключила свой второй брак с римским принцем Камилло Боргезе в 1803 году. Именно для того, чтобы отпраздновать этот брак, Боргезе поручил в 1804 году Антонио Канове выполнить скульптуру жены в виде Венеры. Когда Полина начала позировать скульптору, ей было двадцать пять лет. Тема скульптуры, возможно, также была навеяна мифическим предком семьи Боргезе: они якобы проследили свое происхождение до самой Венеры через ее сына Энея. Который, кстати, считается дедушкой легендарных Ромула и Рема, основателей Рима.

"Венера Победительница"/Фото: Stazione di Pieve del Grappa

Сначала Канове было указано изобразить Полину Бонапарт в одежде, как богиню Диану, однако она настояла на том, чтобы позировать обнаженной. Ее желание, да и сама скульптура, позже выставленная в дворце Боргезе, вызвали скандалы, которыми Полина искренне наслаждалась и которые подогревала сама, рассказывая подробности о позировании.

Два года назад двое англоязычных туристов искупались в фонтане на площади Пьяцца Венеция в Риме. На них при этом были одни трусы. А потом один из парней разделся полностью и позировал в таком видео перед камерами. Теперь нарушителей ищут правоохранители