Статистика коронавируса в мире на 6 августа: почти 19 млн случаев

711 220 случаев COVID-19 оказались летальными. Еще 12 166 746 людей в мире вылечились от коронавируса.

В мире по состоянию на утро 6 августа было зафиксировано 18 977 637 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 271 406 новых заболеваний. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Из 18 млн случаев коронавируса во всем мире, 711 220 случаев COVID-19 оказались летальными. Еще 12 166 746 людей в мире вылечились от коронавируса.

Пока в мире по количество заразившихся лидирует США, где за все время пандемии заболели 4 973 568 человек. На втором месте находится Бразилия с 2 862 761 больных COVID-19. Индия занимает третье место среди стран мира с 1 964 536 заболевших коронавирусом.

На четвертом месте находится Россия с 866 627 заболевших коронавирусом.

Всего в мире за прошедшие сутки от коронавируса умерли 6 838 человек.