Вооруженные подростки проникли на территорию резиденции Трампа

Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает Accociated Press.

Представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник рассказал, что 15-летних подростков арестовали после того, как они попали на территорию резиденции. У них в рюкзаке "мини-АК-47 с заряженным магазином на 14 патронов".

Он сказал, что этим троим повезло, потому что ни президента, ни членов семьи не было и агенты секретной службы могли их застрелить.

Согласно отчету полиции, офицер Палм-Бич заметил подростков, сидящих в припаркованной машине, примерно в 3 км к северу от Мар-а-Лаго. Когда он включил верхний свет, машина помчалась на юг, в сторону Мар-а-Лаго.

По словам Огродника, когда они подъехали к резиденции, подростки заметили второго офицера, который производил не имеющую отношения к делу остановку. Подростки резко остановили машину, вероятно, думая, что это был блокпост, созданный, чтобы их поймать.

Полиция с помощью вертолета и служебной собаки вскоре обнаружила нарушителей. К тому времени они успели выбросить рюкзак с АК-47 с 14 патронами. Молодые люди утверждают, что автомат им не принадлежал и был найден случайно.

Как сообщили в полиции, преднамеренно в здание, где живет американский лидер, подростки проникнуть не пытались, они лишь перелезли через забор, чтобы спрятаться и не представляли, где именно оказались.