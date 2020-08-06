Во Франции террорист взял в заложники 6 посетителей банка
Преступник действует в одиночку, сообщников у него нет.
Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в отделении банка людей.
Об этом сообщает Le Figaro.
В заложниках мужчина удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.
В полиции рассказали, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.
По данным France Bleu, у мужчины есть несколько требований, которые связаны с Палестиной. В частности, он требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.
34-летний захватчик известен сотрудникам правоохранительных органов по отклонениям в психике, а также по фактам уголовных преступлений.
Напомним, в результате захвата заложников в супермаркете на юге Франции в городе Треб погибли два человека.