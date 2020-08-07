Жители Бейрута вышли на протесты против властей, были столкновения

Небольшая, но жестокая акция протеста прошла сегодня ночью, 7 августа под парламентом в Бейруте.

Об этом сообщает канал Global News, публикуя видео противостояния:

На видео можно разглядеть, что протестующие бросают в полицию камни. Канал передет, что столкновения произошли поскольку "в городе продолжал расти гнев", из-за смертоносного взрыва во вторник, в результате которого по меньшей мере 137 человек погибли и тысячи были ранены.

Протестующие уверены, что к взрыву привела халатность правительства, передает "ВВС", подтверждая, что полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты были возмущены тем, что по словам официальных лиц, с 2013 года в городе в небезопасных условиях хранились 2750 тоннами нитрата аммония. Которые в итоге и взорвались.

Акции предшествовала масштабная акция протеста в городе, передает PrayForBeirut, публикуя фото и видео с места событий. Сообщается, что тысячи людей в Бейруте вышли вчера вечером на Площадь мучеников (Place des Martyrs), с требованием отставки Ливанского правительства, в связи с "десятилетиями коррупции".

Напомним, взрыв, произошедшие в порту города 4 автуста, оставил без жилья около 250 000 человек, а мертвых и раненых до сих пор достают из-под завалов разрушенных зданий. Вчера по делу о взрыве задержали 16 сотрудников столичного порта.