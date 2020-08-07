Состояние Цукерберга привысило 100 млрд долларов

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило 100 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, его состояние увеличилось на фоне запуска сервиса Reels, аналога TikTok.

Состояние Цукерберга во многом связано с его 13%-ной долей в Facebook.

Кроме Цукерберга, издание сообщает, что состоянием больше 100 млрд долларов обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос (190 млрд долларов) и основатель Microsoft Билл Гейтс (120 млрд долларов).

Напомним, 36-летнего Марка Цукерберга сняли на Гавайях, когда он занимался серфингом в компании профессионального серфера Кайя Ленни. Основатель Facebook переборщил с солнцезащитным кремом, что породило волну мемов.