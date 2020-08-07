Авиакатастрофа в Индии. Число погибших возросло до 16

Посадка самолета Air India Express в Индии, который съехал со взлетно-посадочной полосы и раскололся надвое в пятницу, 7 августа, происходила под проливным дождем.

Число жертв авиакатастрофы в Индии с двух человек увеличилось до 16. Еще 123 человека получили травмы.

Об этом сообщает АР.

Старший офицер полиции штата Керала Абдул Карим заявил, что по меньшей мере 15 пострадавших находятся в критическом состоянии. При этом, спасательные операции на месте происшествия уже закончились.

В Министерстве гражданской авиации добавили, что после того, не было пожара на самолете Boeing 737 после того, как он приземлился и разбился на две части.

Пока неизвестно, что послужило причиной крушения. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия. По мнению экспертов, лайнер не удалось удержать в полосе из-за резкой смены направления ветра. Менее вероятны ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Напомним, самолет авиакомпании Air India Express, на борту которого находился 191 пассажир, разбился при посадке на аэродром в штате Керала в Индии. Авария самолета, летевшего из Дубая, произошла в пятницу в 19.40 по местному времени.