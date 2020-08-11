Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого Дома

В понедельник, 10 августа, Дональд Трамп проводил пресс-конференцию, посвященную фондовому рынку, когда внезапно прервал ее и удалился. Об этом пишет Reuters.

Позже стала известна причина: у Белого дома неизвестный мужчина устроил стрельбу. Сотрудник спецслужб обезвредил его и ранил. Стрелка отправили в больницу.

Момент, когда Трамп прерывает пресс-конференцию, попал на видео многочисленных камер приглашенных журналистов.

Президент начинает речь, спустя пять минут к нему подходит сотрудник спецслужб, говорит ему что-то на ухо, и Трамп уходит. Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

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Журналист пытаются узнать, что произошло, однако им не дают никаких объяснений. Даже помощница, которая забирает бумаги президента.

Позже выяснилось, что причиной спешного ухода стала стрельба у Белого дома.

"Секретная служба подтверждает, что на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника (ред. – службы), — говорится в сообщении спецслужбы в Twitter. — Расследование продолжается. Подозреваемый мужчина и сотрудник службы госпитализированы".

Позже Трамп вернулся на трибуну и дал объяснение прессе. Он рассказал, что его проводили в Овальный кабинет, который находится рядом с комнатой для брифингов и сообщили подробности о перестрелке.

"Это была стрельба за пределами Белого дома. Кажется, все под контролем. Но произошла настоящая перестрелка, и кого-то доставили в больницу. Я не знаю, в каком состоянии находится этот человек ", - сказал Трамп.