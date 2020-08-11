Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого Дома
Президента США спешно увела с трибуны секретная служба
В понедельник, 10 августа, Дональд Трамп проводил пресс-конференцию, посвященную фондовому рынку, когда внезапно прервал ее и удалился. Об этом пишет Reuters.
Позже стала известна причина: у Белого дома неизвестный мужчина устроил стрельбу. Сотрудник спецслужб обезвредил его и ранил. Стрелка отправили в больницу.
Момент, когда Трамп прерывает пресс-конференцию, попал на видео многочисленных камер приглашенных журналистов.
Президент начинает речь, спустя пять минут к нему подходит сотрудник спецслужб, говорит ему что-то на ухо, и Трамп уходит. Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.
Журналист пытаются узнать, что произошло, однако им не дают никаких объяснений. Даже помощница, которая забирает бумаги президента.
Позже выяснилось, что причиной спешного ухода стала стрельба у Белого дома.
"Секретная служба подтверждает, что на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника (ред. – службы), — говорится в сообщении спецслужбы в Twitter. — Расследование продолжается. Подозреваемый мужчина и сотрудник службы госпитализированы".
Позже Трамп вернулся на трибуну и дал объяснение прессе. Он рассказал, что его проводили в Овальный кабинет, который находится рядом с комнатой для брифингов и сообщили подробности о перестрелке.
"Это была стрельба за пределами Белого дома. Кажется, все под контролем. Но произошла настоящая перестрелка, и кого-то доставили в больницу. Я не знаю, в каком состоянии находится этот человек ", - сказал Трамп.