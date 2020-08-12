Сделал видео об АЭС. В России пропал известный блогер, его случайно нашли в Лефортово

Блогера обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне, передает ТАСС.

Андрей Пыж — сталкер, автор урбанистического Youtube-канале Urbanturizm. Под псевдонимом МШ он снимает репортажи о так называемой “заброшке” — непосещаемых, заброшенных объектах, подземных тоннелях и вымерших городах. У канала 780 тысяч подписчиков.

Среди известных репортажей Пыжа — видео, снятое в реакторе Горьковской атомной станции теплоснабжения в Нижнем Новгороде, на тяговой подстанции РЖД «Рогожская» в Москве, на башне GenEx в Белграде, легально и нелегально записанные репоражи из Чернобыльской зоны. Недавно Пыж ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области — возможно, это и стало поводом к задержанию.

Ранее у блогера уже были проблемы из-за съемок на закрытых объектах: в 2016 году против него возбуждали административное дело за самовольное проникновение на охраняемый объект — коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую.

Год назад Пыж снимал действующую радиолокационную станцию «Днепр-М» (которая является частью российской системы предупреждения о ракетном нападении).

О том, что Андрей Пыж пропал, друзья блогера сообщили еще 5 августа. А вот о том, что он арестован и уже больше недели находится в СИЗО “Лефортово”, стало известно совершенно случайно 12 числа. Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, приехавшая в СИЗО по рабочим вопросам, встретила там Пыжа, который и рассказал ей о том, в какую попал ситуацию.

Блогер, который уже неделю провел в камере, не падает духом, ведет дневник, починил в камере вентилятор и ждет писем от своей девушки Елизаветы и друзей.

Пыжу предоставили бесплатного адвоката. Однако Марина Литвинович говорит, что “адвокат по назначению не известил ни маму, ни девушку Пыжа о его аресте, поэтому все это время он провел в безвестности. У него нет передач, нет одежды, нет нормальной еды”.

При этом общественная деятельница отмечает, что задерживали блогера жестко, но по крайней мере, “его не били”.

Постановление о заключении Пыжа под стражу датировано 6 августа. Пресс-служба Мещанского суда информирует, что под стражу молодого человека взяли до 5 октября. Андрея Пыжа обвиняют в "незаконном получение сведений, составляющих государственную тайну" (ст. 283.1 УК РФ), наказание по этой статье составляет от трех до восьми лет. Дело содержит гриф "секретно", поэтому публикация его материалов запрещена.

При этом Telegram-канал "Судебные кроссовки" пишет, что по словам Пыжа, обвинения в незаконном доступе к гостайне не связаны с опубликованными в его канале видеороликами.

Telegram-канал Baza уточняет, что в доме Андрея Пыжа прошел обыск.