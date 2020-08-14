Полеты в Казахстан возобновятся 17 августа, – Криклий

Для граждан Украины сейчас въезд на территорию Казахстана запрещен, за исключением лиц, имеющих статус резидента, или членов семьи граждан этой страны.

Международное авиасообщение с Казахстаном возобновится с 17 августа, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 17 августа планирует возобновить международные полеты в ОАЭ, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Россию. Но для реализации планов нужно согласие этих стран.

"Мы подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами", – сказал Криклий.

Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день, въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента, или членов семьи граждан Казахстана.

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Международное авиасообщение Казахстан начал открывать 20 июня: казахстанцы получили возможность летать в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию. Но на первом же рейсе среди казахстанцев обнаружили четверых зараженных, и весь рейс отправили под наблюдение. Больных изолировали.

Напомним, по данным ресурса Worldometer, Украина сейчас находится на 31-м месте в мире по общему количеству заболевших (87 872 чел.), и 13 августа опередила по этому показателю Китай (84 786), население которого составляет 1,4 млрд. Перед Украиной в антирейтинге находится Израиль (90 472), где проживают 8,9 млн чел.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто считает, что при сохранении нынешней тенденции роста числа диагнозов, через неделю в Украине будет 100 тысяч заболевших.