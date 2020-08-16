Статистика коронавируса в мире на 16 августа: число новых случаев снижается

За минувшие сутки было зафиксировано 260 320 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 16 августа в мире было зафиксировано 260 320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Согласно статистике, число новых заражений за минувшие сутки на 25 581 случай меньше, чем днем ранее.

В мире за минувшие сутки умерли 5406 больных COVID-19 (днем ранее 5944 человека), оправились от болезни 181 318 человек (221 352).

С начала пандемии коронавируса было зафиксировано 21 605 498 заболевших, 768 222 умерших и 14 322 015 выздоровевших.

Рекордсменами по распространению коронавируса в мире остаются пять стран, среди которых США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

В США за минувшие сутки было зафиксировано 53 323 новых случаев заражения, что вывело общую статистику по стране к показателю 5 529 789 заболевших COVID-19. В Бразилии всего зафиксировано 3 317 832 заболевших, где за минувшие сутки было зарегистрировано 38 937 новых случаев коронавируса.

В России число новых случаев выросло на 5 061 человек, всего же в стране было зафиксировано 917 884 случаев коронавируса.

По данным ресурса Worldometer, Украина сейчас находится на 31-м месте в мире по общему количеству заболевших (87 872 чел.), и 13 августа опередила по этому показателю Китай (84 786), население которого составляет 1,4 млрд. Перед Украиной в антирейтинге находится Израиль (90 472), где проживают 8,9 млн чел.