В Великобритании закрывается последняя угольная шахта

В Великобритании закрывают последнюю коммерческую угольную шахту в стране. Шахта Брэдли в графстве Дарем производит 150 000 тонн угля в год, и ее разработка началась более двухсот лет назад. Об этом пишет SkyNews.

Горняки, которые проработали на шахте всю свою жизнь, теперь в растерянности и не знают, чем займутся дальше. Тем более, что Великобритания по-прежнему нуждается в угле – восемь миллионов тонн в год. И в основном этот спрос удовлетворяется за счет импорта из России и США.

"Я опустошен, абсолютно опустошен тем, что все подходит к концу. Совет графства и правительство не сделали ничего, чтобы поддержать нас, так что это будет последняя угольная шахта, на которой я работал", - говорит один из работников шахты, Алан Мэйман, который проработал горняком более 25 лет. Теперь он останется без работы в свои пятьдесят лет.

Читайте также: В Германии закрыли последнюю угольную шахту

Добыча уголя на шахте Брэдли

В Шотландии и Уэльсе пока еще действует несколько маленьких шахт. Но их дни сочтены. Окончательно они закроются в 2022 году.

Угольная промышленность в Англии уже много лет находится в упадке. Забастовки горняков в 1980-х из-за закрытия карьеров не смогли ее спасти.

Последняя шахта в Северном Йоркшире, где уголь добывали под землей, закрылась пять лет назад. С тех пор единственный уголь, добываемый внутри страны, поступает из открытых карьеров, таких как шахта Брэдли.

Добыча уголя на шахте Брэдли

В Брэдли все еще есть значительные запасы угля, но для их разработки требуются финансы. Значительные усилия для закрытия шахты приложили защитники окружающей среды. Они выходили на протесты, одетые, как канарейки (ранее этих птичек в клетке брали с собой в шахты, чтобы отследить выбросы ядовитых газов) и приняли все меры, чтобы остановить расширение шахты.

Протесты экологов/Все фото: SkyNews

"Мы должны осуществить этот переход к возобновляемым источникам энергии, и мы должны сделать все возможное, потому что на карту поставлены наши жизни на этой планете. Экономические достижения ничего не значат на мертвой планете", - отмечала Джессика Мэдисон, активистка по борьбе с изменением климата.

Компания Banks Group, которая управляет шахтой в Брэдли, все еще надеется вернуться к разработкам. Там согласны, что будущее за возобновляемыми источниками энергии, компания управляет 10 ветряными электростанциями, но все же там считают, что рано полностью так радикально отказываться от угледобычи.