Увидев, что девушки тонут, глава государства без колебаний нырнул в воду.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, который, находясь в отпуске, отдыхал на пляже в Алгарве, помог спасти двух тонущих девушек, у которых перевернулось каноэ. Увидев случившееся, 71-летний глава государства, не думая, нырнул в воду и помог им, пока к месту происшествия не подплыл спасатель на гидроцикле.

Об этом сообщает портал 20 minutos.

После инцидента, окруженный десятками свидетелей президент Португалии, подошел к прессе, чтобы прокомментировать случившееся.

"Девушки приплыли с другого пляжа: их унесло сильным течением и принесло в этом направлении. Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть (каноэ), ни залезть на него, ни плыть – настолько сильное течение", – рассказал президент.

Также он порадовался, что оказался не единственным, кто пришел на помощь, назвав спасателя на гидроцикле патриотом.

Напомним, в Австралии мужчина избил белую акулу, чтобы спасти девушку-серфера, на которую напал хищник.