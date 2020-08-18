Министр энергетики РФ Александр Новак заразился коронавирусом

Министр чувствует себя хорошо и в среду будет участвовать в заседании министерского комитета ОПЕК+ по видеосвязи.

В России заразился коронавирусом министр энергетики Александр Новак.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Интерфакс.

"Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", – сообщил премьер.

Как уточнил представитель Минэнерго, положительным оказался тест, проведенный на Камчатке, после чего министр вернулся в Москву, где еще два теста подтвердили наличие коронавируса. Министр чувствует себя хорошо и в среду будет участвовать в заседании министерского комитета ОПЕК+ по видеосвязи.

Коронавирусом также заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Кроме того, Covid-19 заболела и его жена – Татьяна Навка.

Отметим, 30 апреля коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.

Также заболели COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Кроме того, министр культуры РФ Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус.