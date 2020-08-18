В Сирии при подрыве военной колонны погиб российский генерал

По данным СМИ, потери российской стороны в Сирии уже составляют более 100 человек.

В Сирии при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной военных машин погиб российский генерал-майор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По информации российского военного ведомства, инцидент случился во время возвращения российских автомобильных колон после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора. Срабатывание самодельного взрывного устройства произошло на обочине.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как утверждают российские Telegram-каналы, погибший – генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.

Гражданская война в Сирии продолжается с весны 2011 года. Россия начала свою военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. По данным СМИ, потери российской стороны уже составляют более 100 человек.

Напомним, в Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов. По данным украинской разведки, Асапов командовал боевиками террористической организации "ДНР". В частности, он руководил так называемым "1-м армейским корпусом", который дислоцируется в Донецке.