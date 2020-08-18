На данный момент остается неясным, кто руководит мятежниками, и кто возглавит страну в отсутствие президента.

В ходе военного мятежа в Мали военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Об этом пишет Swissinfo.

Помимо них, военные задержали еще нескольких высокопоставленных чиновников и увезли их на свою базу.

Издание пишет, что перед арестом, Сиссе выступил с кратким заявлением, призвав к диалогу, однако не сообщил о том, с кем хотел бы вести диалог.

Сразу после появления информации о задержании Кейта, на улицы столицы Мали Бамако вышли сотни демонстрантов и призвали президента уйти в отставку. Его обвиняют в коррупции и ухудшении ситуации в стране.

Читайте также: В Мали подорвался на мине автомобиль с миротворцами ООН

"Граждане в столице Бамако празднуют переворот…Много высокопоставленных лиц похищены", – пишет ISCReseach.

По данным СМИ, протестующие подожгли здание Министерства юстиции. Сообщается об эвакуации других правительственных зданий. Возле резиденции премьер-министра была слышна стрельба.

Издание отмечает, что на данный момент неясно, кто руководит мятежниками, и кто возглавит страну в отсутствие президента. Также непонятны мотивы восставших. Представитель Вооруженных сил сказал, что не владеет никакой информацией.

Ряд стран Западной Африки, а также США и Франция призвали участников переворота отказаться от любых "неконституционных изменений".

Напомним, сегодня, 18 августа, в западноафриканской стране Мали военные подняли мятеж против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Протесты в Мали проходят с июня 2020 года, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта из-за его неспособности восстановить безопасность в стране и побороть коррупцию. По данным ООН и правозащитников, которые за время этих протестов погибли не меньше 14 человек.