Наводнение в Китае угрожает плотине крупнейшей в мире ГЭС "Три ущелья"

Уровень воды у плотины поднялся до рекордной отметки за все время ее существования.

Сильные дожди, которые идут второй месяц подряд, привели к разливу Янцзы и других рек на юго-западе Китая, эвакуировано уже не менее 100 тыс. человек. Власти считают, что от наводнения уже постадали около 60 млн человек, потери достигли $26 млрд.

На этой неделе специалисты ожидают роста уровня воды Янцзы, однако руководство ГЭС и власти Китая уверяют, что плотина выдержит напор. Два последних дня скорость сброса воды через плотину достигла рекордных 74 тыс. кубометров в секунду.

Нынешний уровень воды у плотины – самый высокий за всю ее историю.

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Крупнейшую в мире ГЭС "Три ущелья", строительство которой обошлось в $30 млрд, начали вводить в строй в 2003 году, эксплуатация всех агрегатов началась в 2012 году. Затраты на ее строительство окупились через несколько лет эксплуатации.

Эта плотина является спорным чудом техники. Она расположена на реке Янцзы, вверх по течению от Уханя, города, где возник коронавирус. Ее строительство привело к переселению более миллиона человек, а водохранилище затопило много археологических памятников. Нынешний же колоссальный сброс воды привел к затоплению деревень, перемещению жителей и уничтожил посевы и скот.

Сейчас это не просто самая большая в мире плотина гидроэлектростанции, но и самая мощная в мире электростанция. В прошлом году она произвела примерно такое же количество электроэнергии, как и весь Вьетнам или Нидерланды.

Напомним, недавно ураган Исайя оставил сотни тысяч людей без света в регионе Карибского бассейна.