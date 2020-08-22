Умер гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Музыканту было 64 года. О причинах смерти не сообщается.

В США умер гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте коллектива.

Музыканту было 64 года. О причинах смерти не сообщается.

"Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было – хорошее, плохое и все, что между", – говорится в сообщении.

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Джек Шерман работал над дебютным альбомом группы в 1983 году, заменив одного из основателей группы Хиллела Словака. Он участвовал в первом туре Red Hot Chili Peppers по США в 1984 году, и был соавтором песен для их второго альбома.

В 2012 году Шермана не включили, как других членов группы, в Зал славы рок-н-ролла. Он раскритиковал это решение, сказав журналу Billboard, что чувствует себя "оскорбленным".

"Очень больно видеть весь этот праздник и быть при этом исключенным", – сказал он тогда.

Напомним, в мае ушел из жизни основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер, один из создателей стиля "электро".