В Грузии с обрыва упал микроавтобус: погибли 17 человек

Вечером 23 августа микроавтобус, в котором находилось 20 человек, сорвался с 80-метрового обрыва, погибли 17. Об этом пишет Mtisambebi

Микроавтобус Mercedes следовал из высокогорного села Шатили в другой высокогорный населенный пункт – Барисахо. Когда водитель не удержал машину на дороге, и она рухнула с каменистого склона. 17 человек погибли на месте, три женщины в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

"Три женщины были доставлены бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Множественные травмы тела, острая дыхательная недостаточность и нестабильная гемодинамика. Состояние двоих критическое, они переведены в реанимацию, с одним из них ведутся исследования", - сказал Георгий Мдзинаришвили, врач Первой университетской клиники, куда доставили пострадавших.

По его словам, двое из них находятся в реанимации.

Кандидат в мажоритарные депутаты от региона Шалва Кереселидзе отметил, что к инциденту причастна еще одна машина. Но в ней не было людей, она просто стояла на дороге.

"В этой машине не сидели люди, она просто стояла и тоже разбилась. Это машина департамента автомобильных дорог", - заявил Шалва Кереселидзе.

25 августа объявлено днем ​​траура в память о погибших в трагедии на Шатилийской дороге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Георгий Гахария. В знак траура у всех административных зданий будет вывешен государственный флаг.

Дорога в Барисахо, одно из самых больших сел грузинского района Хевсурети, необычайно сложна и проходит по высокогорью. Она усыпана острыми камнями, которые, отрываясь от крутых скал, скатываются вниз. Если бы не ежедневная расчистка этого отрезка пути специальной дорожной службой, то дорога в Барисахо была бы непроходимо завалена.

Шатили - хевсурский поселок, знаменитый своей фортификационной архитектурой. Популярное туристическое место.