Актер сказал полиции, что больше не хочет быть французом, он предпочитает Владимира Путина.

Парижские полицейские заметили, что водитель скутера заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора. Они потребовали от него остановиться. У водителя были внешние признаки опьянения, поэтому полицейские предложили ему пройти алкотест, сообщил журнал Le Point.

Когда водитель снял шлем, полицейские узнали Жерара Депардье. Тест показал повышенное содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе – актер признался, что выпил недавно пару бокалов пива.

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Полицейские задержали актера и доставили в комиссариат. Депардье оштрафовали, а его скутер временно конфисковали. Из полиции актера забрали приехавшие друзья.

В процессе задержания и общения с полицией Депардье постоянно ругался, и только вмешательство руководства полиции помогло ему избежать более серьезного наказания.

Он сказал полиции, что больше не хочет быть французом и предпочитает Владимира Путина. Президент России предоставил Депардье гражданство. "У него есть российский паспорт. А есть ли русский скутер?", – иронизирует Le Point.

Напомним, в 2012 году Депардье получил российское гражданство после того, как сыграл роль Распутина в одноименном фильме. Тогда актер заявил, что "любит Путина, Россию и ее демократию".

В 2015 году Депардье попал в список актеров, которые угрожают национальной безопасности Украины.