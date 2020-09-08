От признания вины до теории заговора. Михаил Ефремов получил 8 лет тюрьмы: каким был суд

Известный российский актер Михаил Ефремов, будучи пьяным, стал причиной смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в начале лета. Водитель автофургона, в которого въехал актер, скончался в больнице. И если вначале звезда кинематографа полностью признавал свою вину и был готов понести любое наказание, то на последних заседаниях брать на себя ответственность Ефремов отказался, а в произошедшем его защитники винят "луч лазера" и "энергетические дыры". Каким был суд на Михаилом Ефремовым, разбирался Фокус.

Подробности аварии 8 июня на Садовом Кольце

Авария с участием актера Михаила Ефремова случилась вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в центре Москвы. Момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения. Четко видно, как Jeep Grand Cherokee актера пересекает несколько полос перед поворотом, потом двойную сплошную, а потом врезается в автофургон "Лада", который ехал во второй полосе и водитель которого, увидев, что в него несется внедорожник, начал притормаживать.

За рулем автофургона был 57-летний курьер интернет-магазина "Деликатеска.ру" Сергей Захаров. Он получил множественные тяжелые травмы: открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Автофургон перевернулся на бок и его поставили на колеса подбежавшие свидетели аварии.

Михаил Ефремов также получил травмы, но менее тяжелые. На видео, которое сняли свидетели сразу после ДТП видно, что он самостоятельно передвигается и пытается выяснить погиб ли кто-то. Также по видео можно судить, что актер в тот момент пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения: его речь бессвязна, а движения неуверенны.

Ефремова задержали на месте ДТП. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он и правда был пьян. Экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя. Такое содержание алкоголя в крови примерно соответствует выпитой бутылке водки. Позже Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Более того, когда на место прибыли многочисленные журналисты и спросили актера, пил ли он алкоголь – тот ответил "да". Позже выяснилось, что в крови актера были также следы наркотиков.

Утром 9 июня стало известно, что Сергей Захаров скончался. "Мужчина получил множественные повреждения жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Они стали отказывать один за одним. Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - сообщили в Склифосовского.

Первоначально дело возбудили по части 2 статьи 264 УК, предусматривающей до семи лет лишения свободы, но затем статью ужесточили — теперь дело расследуется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ефремов записал видеообращение с извинениями вечером 12 июня, спустя четыре дня после аварии. В нем он просил прощения у семьи Захарова и обещал помочь "всеми средствами, если примут". Семья Захарова извинения не приняла. 26 июня адвокат Ефремова заявил, что у того якобы произошел сердечный приступ. Но от госпитализации он отказался.

Театр "Современник", с которым сотрудничает Михаил Ефремов, выпустил официальное заявление по поводу ДТП с участием актера в котором заявил, что всем нужно "оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас". Родственникам погибшего Сергея Захарова в театре пожелали "сил и мужества", а Ефремову и его семье — "душевной стойкости". А потом началась сама интересная часть этой истории.

Суд над Ефремовым. Начало. "Я сильно напился"

Фото: ТАСС

5 августа 2020 года стартовал суд над актером Михаилом Ефремовым. И актер, который показательно каялся и просил прощения, внезапно изменил свое поведение и начал отказываться от своих слов, а также доказывать, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не он.

Сторону Михаила Ефремова представляет известный адвокат Эльман Пашаев с помощниками. Его услуги дороги и обойдутся актеру примерно в 10 миллионов рублей (более 135 тысяч долларов). Самого Пашаева два раза лишали адвокатского статуса и обвиняли в вымогательстве. Занимался, кроме прочих, бракоразводным процессом актера Алексея Панина и разводом певицы Кати Лель.

Адвокат Эльман Пашаев/Фото: "Московские новости"

Сторону потерпевших, семьи погибшего Сергея Захарова, представляет адвокат Александр Добровинский, также с помощниками. За период профессиональной деятельности Добровинский заработал имидж адвоката известных персон из шоу-бизнеса, мира политики, спорта. Его доверителями были: Леонид Невзлин, Кристина Орбакайте, В. Слуцкер, Валерий Меладзе Филипп Киркоров, Сергей Полонский, Борис Березовский и многие другие.

Адвокат Александр Добровинский/Фото: "Добровинский и партнеры"

Судьей на процессе выступает Елена Абрамова, знаменитая тем, что отправила за решетку футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, и занималась делом полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Михаил Ефремов на суде заявил, что ничего не помнит о событиях 8 июня, а потому виновным себя не признает. Свидетели, сотрудники ГИБДД Павел Маркиянов и Алексей Звельников рассказали, что Ефремов сам им сказал, чтобы за рулем. "Я его [Ефремова] спросил, он сказал, что был за рулем. Сказал: "Я ехал и врезался", — рассказал Звельников. "[Он] говорил: "Что я наделал, ой дурак, да, виноват, я сильно напился". Говорил это неоднократно. С 22.00 до четырех утра повторил раз пять", — подтвердил Маркиянов.

Также было установлено, что незадолго до ДТП Ефремов посещал ресторан-паб в Плотниковом переулке, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

На суде отметили, что на подушке безопасности джипа со стороны водителя эксперты обнаружили пот и эпителий Ефремова. В машине обнаружили следы и другого человека, но идентифицировать его невозможно. При этом, утверждается в заключении осмотра машины, открытие подушек безопасности (при ударе они сработали обе) при аварии никак не связано с присутствием или отсутствием пассажира. А значит, установить, был ли Ефремов в тот вечер один, таким образом, невозможно.

Суд над Ефремовым. Второе заседание. "Мистер Хайд"

Фото: ТАСС

6 августа в Пресненском суде Москвы продолжили рассматривать дело Михаила Ефремова. И выслушивать показания свидетелей. Практически все они описывали тот порядок происшествий, который записали камеры наблюдения.

Отдельно можно отметить показания свидетеля Владислава Женжебира, машину которого чуть не протаранил Jeep Grand Cherokee Ефремова. Женжебиру удалось избежать столкновения, а буквально через несколько минут он увидел аварию с автофургоном. И рассказал, что во внедорожнике был именно Ефремов.

Также показания дал бармен паба, где до аварии выпивал Ефремов. И он показал, что актер был изрядно пьян, настолько, что бармен даже вызвался его проводить.

А когда суд посмотрел многочисленные ролики с места ДТП и актера спросили, узнает ли он себя, то он сначала заявил, что "узнает с трудом" и "рано об этом говорить", а потом отметил, что это "мистер Хайд, который с мистером Джекилом".

Суд над Ефремовым. Третье заседание, четвертое и пятое. Ефремов отправился в больницу.

Это заседание 7 августа было интересно показаниями Романа Шрамко, который ехал в одной машине со своим другом, другим свидетелем Владислава Женжебира. Он показал, что в Jeep Grand Cherokee был именно Ефремов и именно на водительском месте. Шрамко угостил актера сигаретой сразу после ДТП и попенял ему, что он чуть не врезался в их машину. Тот, по словам свидетеля, был нетрезв и сокрушенно качал головой, взирая на свой разбитый внедорожник.

А 11 августа Михаила Ефремова доставили в зал суда, но заседание так и не началось, так как актеру стало плохо и к нему вызвали скорую. Заседание по итогу перенесли. 15 августа актера выписали из больницы и отправили домой. Позже адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его клиента был инсульт.

12 августа суд снова собрался, но был перенесен из-за того, что Ефремов все еще оставался в больнице.

Суд над Ефремовым. Шестое заседание. Гражданские иски

Фото: ТАСС

18 августа члены семьи водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подали гражданские иски о возмещении вреда. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы вдовы, младшего сына и брата Захарова, заявил о символическом иске в размере одного рубля. Представитель старшего сына погибшего Сергей Аверцев, в свою очередь, заявил к актеру иск на 6,5 миллиона рублей.

А в суде продолжили слушать показания свидетелей. Судебно-медицинский эксперт Светлана Ромодановская показала, что проводила экспертизу трупа и обнаружила у погибшего Сергея Захарова "тяжелые повреждения", которые и привели к смерти. Ромодановская отмечает, что в крови Захарова не был обнаружен алкоголь. В его организме присутствовали другие наркотические вещества, в том числе морфин, кетамин и фенобарбитал. Но из отчета скорой известно, что их погибшему ввели уже после аварии сами медики.

По ее словам, все полученные Захаровым травмы свидетельствуют о том, что он был пристегнут в момент аварии.

Также выслушали членов семьи погибшего Сергея Захарова. Надо отметить, что москвичку Ирину Стерхову с которой погибший проживал последние годы, суд отказался признать потерпевшей по делу. Поэтому потерпевшими являются жена Захарова, его брат, старший сын от первого брака и младший сын.

Суд над Ефремовым. Седьмое заседание. "Энергетическая дыра"

Поэт Андрей "Орлуша" Орлов перед зданием суда/Фото: "Московский комсомолец"

19 августа в Пресненском суде Москвы продолжили рассматривать дело актера Михаила Ефремова. И выслушали его коллег-актеров, которые характеризовали его, как человека "одаренного, работоспособного, верующего, хорошего, но импульсивного". Они также отмечали, что актер выпивал, но пьяным за руль не садился и наркотики не принимал.

Интересным стал допрос и эксперта по транспортным средствам. Юрий Фиалко — зарегистрированный Министерством юстиции эксперт с 20-летним стажем. Фиалко сразу пояснил, что экспертиза проведена "добротно", но ее можно было бы расширить и сделать еще лучше. В суде были зачитаны выдержки из его отзыва об Jeep Grand Cherokee. В частности, о том, что "хакеры все чаще заставляют машины подчиняться своим командам", также он отмечал, что возможными причинами ДТП могут стать "получение неожиданной вести, телефонный звонок, ослепление лучом лазера, выброс отравляющих паров и веществ через кондиционеры и другие неожиданные факторы". Кроме этого эксперт писал о возможном влиянии на аварию "энергетической дыры, аномалии". Адвокат защиты попросил эксперта пояснить, куда должны были обратиться следователи, чтобы изучить этот фактор. Фиалко под давлением судьи сообщил, что "есть такая организация "Космопоиск". Они исследуют разные аномальные места".

Последним свидетелем стал поэт Андрей Орлов, более известный, как "Орлуша". Именно его стихотворения часто декламировал на своих выступлениях Ефремов. Поэт сообщил, что был на похоронах погибшего Сергея Захарова и даже возложил на его могилу венок, который потом родственники погибшего выбросили. Также он написал стих. Актера охарактеризовал, как человека "спорного, гиперталантливого и гиперработоспособного". Также признал, что тот часто выпивал. Но отметил, что Ефремова пьяным не видел, и наркотики тот не принимал.

Суд над Ефремовым. Восьмое заседание. "Молился и рыдал"

Жена Ефремова - Софья Кругликова у здания суда/Фото: Business FM

Судебное заседание 20 августа ознаменовалось появлением внезапного свидетеля Александра Кобца и жены Ефремова – Софьи Кругликовой.

Софья Кругликова – пятая жена Ефремова, от которой у него трое малолетних детей. Ее знакомые характеризуют как религиозную женщину, которая избегает публичности.

Про день аварии она рассказала, что, когда ее муж попал домой, то у него была запекшаяся кровь на шее и синяки по всему телу, "Он дышал плохо, задыхался. Я сняла с него всю одежду, увидела еще сильные кровоподтеки, губа у него была разбита внутри. В правом кармане был платок с пятнами крови и какой-то слизью. Я отправила его спать. Я его в такие моменты стараюсь не трогать, пока не пойдет на контакт, это такой синдром посталкогольный. Сон и вода — мой способ помочь мужу в трудной ситуации. За это время я несколько раз подходила к нему, он то молился, то рыдал", - сообщила Кругликова.

Также она сообщила, что с мужем начала общаться только на третий день и признала, что он выпивает, хоть она с этим и борется. "После 200 грамм он начинает терять мозг. Ему дурацкие идеи в голову начинают приходить", - рассказала жена Ефремова и поведала, что даже не помнит, где находится после выпитого и домой его привозят уже пьяным. Но за руль в таком состоянии он не садится, а ездит на такси.

Александр Кобец был найден в ходе расследования через соцсети адвокатом Эльманом Пашаевым и был представлен суду, как свидетель, который первый подбежал к Jeep Grand Cherokee Ефремова и якобы увидел за рулем некоего молодого человека, который "складывал подушку безопасности" и послал Кобца "по матери", когда тот предложил помощь. Кобец также признался, что слеп на один глаз, успел на тот момент выпить пива с другом и позже начал путаться в показаниях. Он не смог найти себя на видеозаписях, не мог пояснить, сколько полос дороги пересек, когда подошел к машине Ефремова и не смог ответить на вопросы адвоката потерпевших.

Свидетель Александр Кобец у здания суда/Фото: Медуза

А закончилось заседание тем, что защита Ефремова просила исследовать возможность покойного Захарова предотвратить ДТП путем экстренного торможения, а также установить, с какой скоростью ехал Захаров, и, если он превысил скорость, могло ли это стать причиной дополнительного вреда его здоровью. "Захаров ведь также виновная сторона", — резюмировал Пашаев.

Суд над Ефремовым. Девятое заседание. "Меня туда затащили"

Михаил Ефремов со своими адвокатами в зале суда/Фото: ТАСС

21 августа и на следующий день судебное заседание продолжилось. И стало интересно тем, что Михаил Ефремов заявил, что не помнит, где он сидел в Jeep Grand Cherokee.

"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сидении, склоняюсь к тому, что меня туда затащили. Я поэтому и прошу, чтобы мне помогли вспомнить", обратился он к суду. Также его защита попросила проверить на предмет биологических остатков подушку безопасности со стороны пассажира.

"Если [биологическая] экспертиза ничего не установит, мы будем признавать вину, просто другого выбора не будет", — пообещал Эльман Пашаев. Судья отказался удовлетворить эту просьбу.

Также Михаил Ефремов перечислил по 200 тысяч рублей вдове, сыновьям и брату Сергея Захарова, погибшего в автомобильной аварии с участием актера. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Пашаев назвал деньги "возмещением от Ефремова по уголовному делу". Адвокат Александр Добровинский, который представляет потерпевших, полагает, что деньги, полученные от третьего лица (переводы делал помощник Пашаева), можно расценить как необоснованное обогащение. В таком случае деньги могут востребовать в любой момент. "Это профанация", — сказал Добровинский.

Вслед за этим Ефремов объявил, что отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его помощницы Елизаветы Шарогородской и назвал присутствующих в зале расистами.

"То, что позволил себе Александр Андреевич Добровинский по поводу Пашаева, по поводу его акцента — те улыбки, которые по поводу Пашаева я вижу и в зале тоже, кстати — расисты, слушайте меня! Это недопустимо на мой взгляд, в Америке здесь все бы были под судом. Поэтому я думаю, что у противоположной стороны к моим адвокатам какое-то предвзятое отношение. Поэтому я хочу, чтобы эти адвокаты у меня остались в качестве консультантов, а я найду кого-нибудь посильнее", - заявил Ефремов. Адвокаты потерпевших полагали, что таким образом защита пытается затянуть процесс.

Но 24 августа актер сменил гнев на милость и вернул Пашаева в ряды своих защитников. Его доставили в зал суда, и заседание перенесли.

Суд над Ефремовым. Десятое заседание. "Всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду"

Михаил Ефремов со своими защитниками в зале суда/Фото: ТАСС

Актер Михаил Ефремов согласился 31 августа дать показания в суде по своему делу и это произошло впервые с начала процесса. Во время всех предыдущих заседаний он большей частью молчал, иногда позволял себе короткие реплики, часто оскорбительные, крестился, рисовал и читал маленькую книжку неизвестного содержания.

"Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", - сказал он, подчеркнув, что даже не помнит момент столкновения машин. Ефремов признался, что даже не помнит момент медицинского освидетельствования. "Только у следователя в себя пришел", - сказал он.

Также он назвал своим последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни.

"В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни приговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду", - сказал артист.

Защита вызвала второго свидетеля. Теван Бадасян утверждает, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП находился в машине не один.

"Я видел, как в машину Jeep Cherokee с номером 808 сел высокий человек в бейсболке. Рост его был около двух метров. Я запомнил номер машины, так как это номер красивый, редкий. Потом я понял из СМИ, что этот автомобиль попал в ДТП, об этом раструбили в СМИ. И я понял, что стал очевидцем автоаварии", - сказал Бадасян, подчеркнув, что мужчина в бейсболке сел на заднее сиденье джипа и он не похож на Ефремова.

На вопрос свидетелю, почему он именно сейчас решил дать показания, тот сообщил, что не доверяет гособвинению и следствию, и потому не стал давать показания следователю. На вопросы адвокатов потерпевших он толком ответить не смог и, распалившись, начал повышать голос, а потом сообщил, что является кардиоинвалидом и вступил в международную группу по защите Ефремова, которая даже написала письмо в Голливуд о данном процессе.

Сам Ефремов на это заявил, что представители потерпевших предвзяты по отношению ко второму свидетелю защиты из-за его национальности.

Также защита вызвала третьего свидетеля, Андрея Гаева, которого адвокат Эльман Пашаев доставил из Анапы, где тот пребывал все время пока длился процесс. Гаев гулял по Москве и пил пиво с еще одним свидетелем защиты, Александром Кобцом, с которым, по его словам, воевал на Донбассе.

"Я стоял напротив места аварии, мне был видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов", - сказал свидетель Андрей Гаев.

Были вызваны еще два свидетеля, которые видели, что Ефремов в машине был один. Одна, работница бистро на Садовом Кольце даже сняла видео и сообщила, что узнала Ефремова со спины по характерным жестам.

Второй, врач-реаниматолог Илья Бабиков прогуливался с другом и первым оказался на месте ДТП. "В тот день мы прогуливались с другом по пешеходной части с внешней стороны Садового кольца, услышали хлопок, характерный для ДТП. Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов", - сказал Бабиков. Также он отметил, что актер был в шоке.

Сам Ефремов признал вину частично. "Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду. Когда я по телевизору увидел бесплатного для потерпевших адвоката Добровинского, я понял, что здесь что-то нечисто", - сказал он и признался, что выпил бутылку водки в тот день. Также сообщил, что признал вину, будучи в состоянии похмелья. А видео с места ДТП смонтировано.

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем - оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", - сказал подсудимый.

"Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню", - сказал актер. Также он высказал соболезнования в адрес родных погибшего Сергея Захарова.

"Я уверен, что с его родственниками мы нашли бы общий язык", - сказал Ефремов, обвинив адвоката Александра Добровинского в срыве этих переговоров.

Эксперт Алексей Глушенков, проводивший исследование пассажирской подушки безопасности из машины Ефремова дал показания и сообщил, что никаких следов на подушке не было найдено.

Трое потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова отказались принять от него денежную компенсацию и вернули ранее перечисленные им 200 тыс. рублей.

Ранее старший сын погибшего Виталий Захаров снизил свои исковые требования и теперь хочет взыскать с актера 7 млн 300 тыс. рублей вместо 7 млн 500 тыс. рублей. Также он требует приговорить актера к восьми годам лишения свободы. Это следует из заявления потерпевшего, которое в ходе судебного заседания зачитал его представитель Сергей Аверцев.

"Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет", - зачитал Аверцев.

В заявлении также сказано, что Виталий Захаров требует в случае признания виновным артиста уведомлять его об условиях его исполнения. По словам Аверцева, подобное заявление его доверителя вызвано отношением Ефремова к потерпевшим, которому "его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших".

Что в итоге: 8 лет тюрьмы

Михаил Ефремов у здания суда/Фото: ТАСС

1 сентября Пресненский суд Москвы во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова и назначил проведение прений сторон на 3 сентября в 10.00 по московскому времени.

И уже 3 сентября актер признал свою вину. Михаил Ефремов выступил с признанием еще до начала прения сторон. "У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", - сказал он в суде. Тогда обвинение просило для актера 11 лет лишения свободы.

А 8 сентября судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова признала виновным актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП. В суде указали и на то, что Ефремов совершил преступпление, будучи в состояние алкогольного обвинения и признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения"). Прокурор просил о все тех же 11 лет лишения свободы, но суд решил иначе. Ефремов приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязан оплатить потерпевшим штраф в размере 800 тысяч рублей (около 320 000 грн). Суд не стал лишать актера государственных наград. После оглашения приговора некоторые фанаты даже стали плакать, но сам Михаил в лице не изменился. Конвоиры надели на него наручники.

На оглашение приговора Ефремов приехал только с папкой с документами, без вещей. Группа поддержки у суда скандировала "Миша не виноват". Адвокат актера, Эльман Пашаев, заявил, что приговор будет обжалован.

Напомним, 56-летний Михаил Ефремов, сын известного советского актера Олега Ефремова ("Берегись автомобиля") и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской. Заслуженный актер Российской Федерации. В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры выразил свое несогласие с политикой российской власти в Крыму. В июне 2020 года Ефремов через своего адвоката сделал заявление, в котором заявил, что не имеет отношения к политике и оппозиции и ничего не имеет против личности Путина. "Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино". Комментируя вопросы журналистов о стихотворениях на Youtube-канале "Гражданин поэт", артист заявил: "Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа".