В Северной Корее собираются наказать местных чиновников за тайфун, обрушившийся на восточное побережье на прошлой неделе. Об этом сообщает ВВС.

Газета Рабочей партии КНДР обвинила власти прибрежного города Вонсан в недостаточной подготовке к тайфуну "Майсак", чиновники также обвиняются в "безответственном отношении". В материале не указывается, сколько людей погибло, пострадало и пропало без вести, но отмечается, что речь идет о "десятках жертв".

В газете утверждается, что чиновники не выполнили приказы правящей партии.

Также местным властям в Вонсане было приказано "немедленно организовать мероприятия по поиску объектов, подверженных риску, и эвакуировать всех жителей", пишет другая северокорейская газета Rodong Sinmun.

"Принято решение о применении суровых партийных, административных и юридических наказаний к виновным в ущербе", – добавляет СМИ.

Нет никаких доказательств того, действительно ли местные власти проигнорировали рекомендации, или же правящая партия несправедливо преследует чиновников, чтобы успокоить общественное недовольство.

На кадрах государственной телекомпании КНДР KCTV ранее показывались мосты и бетонные сооружения, которые были разрушены в результате паводка.

Тайфун "Майсак" ударил по КНДР всего через неделю после того, как страна пострадали от тайфуна "Бави". Отмечается, что Северная Корея особенно уязвима перед наводнениями из-за вырубки лесов в горах. Плохая инфраструктура также означает, что стихийные бедствия создают серьезную проблему.

Последний тайфун также обрушился и на Южную Корею, где погибли не менее 2 человек, а были эвакуированы более 2200 человек.