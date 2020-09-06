"Уйти достойно". Facebook запретил борцу за эвтаназию транслировать свою смерть онлайн

Француз Ален Кок не смог добиться разрешения на эвтаназию и решил отказаться от лекарств, чтобы умереть достойно.

Facebook запретил неизлечимо больному французу Алену Коку транслировать свою смерть в соцсети. Об этом сообщает BBC.

Граждан Франции намеревался транслировать онлайн свои последние дни. Но соцсеть запретила трансляцию, так как ее политика запрещает демонстрации самоубийства.

"Несмотря на то, что мы уважаем решение (Кока, – ред.) о том, чтобы привлечь внимание к этому сложному вопросу, после рекомендаций экспертов мы приняли меры для предотвращения прямого эфира в аккаунте Алена", – заявил представитель Facebook.

Стоит подчеркнуть, что Кок известен свой борьбой за разрешение эвтаназии. Неизлечимый диагноз французу был поставлен еще 23 года назад и с того времени началась его борьба. Врачи давали пациенту несколько недель, но он прожил три десятка лет.

В 1993 году Кок в инвалидной коляске выступил в Европейском суде по правам человека, где отстаивал право людей умирать с достоинством. Далее он выступал в ООН в Брюсселе, где также поднимал вопрос легализации эвтаназии.

Активная деятельность обернулась для Кока 5 инфарктами, 7 инсультами и 8 операциями.

Недавно же Кок обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с "просьбой достойно закончить жизнь", то есть разрешить эвтаназию. Мужчине в его просьбе было отказано, поэтому он решил отказаться от лекарств, чтобы умереть самому. Последние дни своей жизни захотел транслировать в Facebook.

Кок также призвал французские власти разрешить людям делать выбор, как умирать, и принять соответствующий закон, потому что "в жизни нет ничего важнее рождения и смерти".

Во Франции эвтаназия незаконна, но врачам позволяют держать безнадежно больных под наркозом до самой смерти. Также пациенты могут отказываться от еды и медицинской помощи, что будет считаться суицидом.