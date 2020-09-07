Во Франции мужчина пытался убить муху и взорвал дом

В результате неаккуратного обращения с электромухобойкой француз остался без части дома.

В маленькой деревне Паркуль-Шено, расположенной во Франции, произошел несчастный случай — 82-летний мужчина, пытаясь отогнать муху от своей тарелки, спровоцировал взрыв газа.

Об этом сообщает местное издание France Blue.

Пожилой пенсионер как раз собирался ужинать в пятницу, 4 сентября, когда его разозлила муха, жужжавшая рядом.

Француз взял электрическую мухобойку и начал отмахиваться от насекомого, пытаясь убить.

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При этом пенсионер не знал, что в его доме протекал газовый баллон. Взаимодействие электромухобойки и баллона с газом стало причиной взрыва, который уничтожил кухню и частично повредил крышу дома.

По данным местных СМИ, мужчине удалось спастись, он получил лишь ожог руки. С ожогами он был доставлен в больницу города Либурн. Муха осталась жива.

На данный момент пенсионер ночует в местном летнем лагере для автотуристов, а его семья занимается ремонтом дома.

Напомним, в 2019 году похожая история произошла в американском Детройте. Там мужчина бросил ботинок, в котором спрятал пистолет, в таракана. Раздался выстрел, и пуля угодила в ногу американца.