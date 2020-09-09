Прислал сообщение из одного слова: "Маски". Коллега Тихановской и Колесниковой Максим Знак не выходит на связь

Еще один член Координационного совета оппозиции Беларуси не выходит на связь.

Член президиума Координационного совета Беларуси Максим Знак перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен. Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил, что общался со Знаком накануне ночью.

"Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не связывались", — сказал Латушко.

В свою очередь, пресс-секретарь избирательного штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук сообщил, что последнее сообщение от Знака состояло из одного слова — "Маски".

"У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", — сказал Германчук.

Также стало известно, что в штабе экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико проходят обыски.

"В штабе проводятся следственные действия. Работает МВД и люди в штатском", — сказал сотрудник секретариата.

Напомним, Максим знак входит в президиум координационного совета, который создала оппозиция Беларуси после выборов президента в воскресенье, 9 августа. Отметим, что протесты в Беларуси длятся уже ровно месяц.