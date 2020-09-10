Акуна-матата. В зоопарке США родилась тройня львят

Последний раз львята-тройняшки в зоопарке Далласа, где недавно появилось новое потомство, рождались почти 50 лет назад.

В США в зоопарке родилась тройня львят – один мальчик и две девочки. Несмотря на то, что малыши появились на свет в середине августа, в общий вольер их еще не выпускают.

Об этом сообщает ТСН.

Они живут с мамой-львицей в отдельном вольере. За ними неусыпно следят работники зоопарка. Несмотря на заботу, у львицы не хватает на всех молока, поэтому львят подкармливают из бутылочек.

В зоопарке говорят, львята хорошо набирают вес, растут здоровые и активные.

Отметим, что тройня среди львят – явление редкое. Например, в Далласком зоопарке тройня львят появилась на свет почти полвека назад.

А вот год назад такое чудо произошло в зоопарке Бердянска. В 2019 году африканский лев Самсон и львица Малайка сделали зоопарку подарок на Пасху – у пары родилась тройня львят – девочка, которая родилась первой и два мальчика. Роды у львицы длились два дня.

А в зоопарке Николаева 19 июля этого года родилась тройня рысей.