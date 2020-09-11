Без новогодней елки. Мэр французского Бордо хочет ввести новую традицию

Теперь французам предстоит украшать к Новому году что-то другое/ фото: update.com.ua

Мэр французского Бордо Пьер Юрмик объявил, что с этого года город откажется от новогодних елок, которые рубят сотнями, а то и тысячами накануне праздника.

Об этом он объявил в четверг, 10 сентября, во время пресс конференции.

По его словам, "мертвым деревьям не место на улицах городов" и что это "совсем противоречит нашей концепции озеленения".

Украшенные елки он предлагает заменить "живыми спектаклями". Хотя пока не до конца понятно, идет речь о действах или высаженных живых елях, поскольку по-французски "спектакль" может означать как спектакль, так и пейзаж/вид.

Также мэр хочет принять "хартию прав деревьев", где будут прописаны более жесткие требования по защите деревьев. Ее подготовят до конца 2020 года.

Кроме того, новый мэр обещает 30 километров новых велодорожек и озеленение еще ряда городских зон.

Инициатива по поводу новогодних елок уже вызвала широкую публичную дискуссию, как с одобрительными, так и возмущенными отзывами.