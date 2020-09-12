"Сердце страны" останется пустым". Тело Ленина хотят убрать из Мавзолея
Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования здания.
Союз архитекторов России решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.
Об этом говорится в положении конкурса.
Организаторы конкурса также отметили, что нахождение тела Владимира Ленина в "самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого" противоречит современным представлениям о вечной памяти, "является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя".
В Союзе архитекторов России считают целесообразным сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания — фанерной, деревянной, и гранитной.
Отметим, Мавзолей на Красной площади в Москве в его нынешнем виде был построен в 1930-м году по проекту Алексея Щусева. Вынести из мавзолея тело Ленина уже предлагали. В 2019 году Путин говорил, что идею перенести Ленина из Мавзолея не одобряет.