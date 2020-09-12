"Сердце страны" останется пустым". Тело Ленина хотят убрать из Мавзолея

Союз архитекторов России решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.

Об этом говорится в положении конкурса.

Организаторы конкурса также отметили, что нахождение тела Владимира Ленина в "самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого" противоречит современным представлениям о вечной памяти, "является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя".

В Союзе архитекторов России считают целесообразным сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания — фанерной, деревянной, и гранитной.

Отметим, Мавзолей на Красной площади в Москве в его нынешнем виде был построен в 1930-м году по проекту Алексея Щусева. Вынести из мавзолея тело Ленина уже предлагали. В 2019 году Путин говорил, что идею перенести Ленина из Мавзолея не одобряет.