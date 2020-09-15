США бьет тревогу: Китай наращивает ядерный потенциал

В Пентагоне уверены, что к 2030 году КНР как минимум удвоит число своих ядерных боеголовок.

Соединенные Штаты Америки готовятся к ядерной угрозе со стороны Китая: увеличение ядерных арсеналов идет следующим пунктом в дорожной карте властей КНР.

Об этом заявил глава Стратегического командования США Чарльз Ричард, передает "Голос Америки".

"Когда Китай что-то задумал, его способность добиться этого впечатляет. Стратегические силы – следующий пункт в его списке дел, и я пытаюсь подготовить нас к угрозе, с которой мы столкнемся в будущем, а не к той, которая существует сегодня", – заявил высокопоставленный военный чиновник на пресс-конференции в Пентагоне.

По его словам, у Китая есть доказанный опыт последовательного наращивания вооруженных сил. В качестве примера Чарльз Ричард привел оперативное перевооружение флота КНР, отметив, что только за последние 7 лет Пекин построил свыше 250 судов для недавно созданной береговой охраны.

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Как отмечается в материале, недавно Пентагон выразил обеспокоенность тем, что Пекин "как минимум удвоит" размер своих запасов ядерных боеголовок в течение следующего десятилетия.

"Я опасаюсь, что мы как страна не до конца осознаем угрозы, с которыми мы сталкиваемся. У Китая теперь есть возможность... напрямую угрожать нашей стране с подводной лодки, оснащенной баллистическими ракетами. Это переломный момент", – цитирует Чарльза Ричарда "Голос Америки".

Согласно ежегодному докладу для Конгресса, который был опубликован 1 сентября, за последние 15 лет китайский флот построил 12 атомных подводных лодок. От правительства Китая реакции на этот доклад не последовало.

На днях появилась информация, что Китай создал новейший самолет раннего предупреждения Xian KJ-600 AEW, который может отслеживать американские истребители-невидимки F-22 Raptor и F-35 Lightning II.