Звезда селфи. В Малайзии обезьяна украла iPhone и устроила фотосессию

Макака унесла гаджет в джунгли, но его все-таки позже удалось отыскать.

Обезьяна пробралась к студенту в дом ночью, когда он спал, и вынесла телефон. Проснувшись поутру, 20-летний Закридз Родзи не смог найти устройство и никак не мог сообразить, куда делся iPhone. Даже подумал, что произошло какое-то "колдовство", пишет ВВС.

Некоторое время спустя отец позвонил Закридзу и тот услышал звонок: телефон лежал в нескольких шагах от заднего двора, в листьях под пальмой. Тут вспомнили об увиденной накануне макаке: вероятно, она смогла пробраться в дом через открытое окно спальни и утащить талефон.

Когда же студент открыл фото, сохраненные на iPhone, он обнаружил множество фотографий и даже видео, сделанных воришкой. На телефоне были селфи обезьяны, фото листвы и деревьев. А судя по одному из кадров, макака пыталась попробовать гаджет на зуб.

По словам хозяина телефона, раньше местные обезьяны в воровстве замечены не были.

Кстати, британский фотограф Дэвид Слейтер проиграл в суде права на снимок, автором которого была макака. Путешествуя по лесам Индонезии, он оставил камеру на штативе без присмотра. А в это время к технике подбежала обезьяна и сделала несколько снимков.