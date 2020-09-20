Рейс в никуда. Тайваньская авиакомпания создала иллюзию путешествий для своих пассажиров

Самолет со 120 пассажирами покружил над южнокорейским островом и вернулся обратно в страну.

Одна из авиакомпаний Тайваня запустила для своих клиентов "рейсы в никуда", чтобы люди могли вспомнить докарантинные времена. Об этом сообщает Reuters.

Тайваньская авиакомпания Tigerair решила проводить экскурсионные рейсы, во время которых пассажиры все время проводят в небе и возвращаются туда, откуда вылетели. В одном из таких рейсов самолет авиакомпании покружил над островом Чеджу.

Самолет Tigerair со 120 пассажирами взлетел из Тайпея и подлетел максимально близко к южнокорейскому острову Чеджу.

Лайнер сделал несколько кругов над сушей, чтобы пассажиры смогли рассмотреть пейзажи.

После этого, самолет вернулся в Тайвань. Пассажирам очень понравилась идея авиакомпании, поэтому скорее всего, рейс будет не последним.

Некоторые пассажиры даже надели корейские народные костюма на борт самолета, чтобы лучше окунаться в атмосферу путешествия.

Минздрав обновил список стран мира из "красной зоны". Согласно противоэпидемиологическим правилам, после приезда из стран красной зоны украинцам и иностранным туристам необходимо отправиться на самоизоляцию. В это время новоприбывшим нужно будет отмечаться в приложении "Дій вдома". Досрочно завершить самоизоляцию можно лишь при получении отрицательного ПЦР-теста.