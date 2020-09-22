Недовольные дистанцией зрители сорвали представление в Королевском театре Мадрида

Королевский театр Мадрида был вынужден отменить показ оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад" после протеста зрителей. Об этом пишет El Pais.

В заявлении оперного театра говорится, что заполняемость составляла чуть более половины всех мест, что ниже установленного в этом регионе предела в 75%.

Фото: Twitter Miguel Or

Однако некоторые зрители остались недовольны дистанцией и вынудили руководство театра отменить спектакль. Они кричали, хлопали в ладоши и светили экранами телефонов. Оркестр два раза начинал партию, пока не сдался. Дирижер Никола Луизотти спустился с подиума и покинул оркестровую яму.

Руководство театра утверждает, что возмутителям спокойствия была предоставлена возможность пересесть на другие места, или же получить компенсацию, однако они выбрали срыв представления.

Инцидент вызвал бурное обсуждение, и многие сообщили, что протесты звучали именно на галерке, где билеты стоят дешевле. Там дистанция не соблюдалась, в отличие от дорого партера, где между зрителями было несколько свободных мест.

Король Филипп и королева Летиция в Королевской опере Мадрида

Примечательно, но несколько дней назад новый сезон в Королевском театре открыл король Испании Филипп VI с супругой. Они заняли королевскую ложу, соблюдали дистанцию и не снимали маски.