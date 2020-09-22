Китайского магната и критика властей приговорили к 18 годам тюрьмы

Бывший руководитель крупной госкомпании в сфере недвижимости приговорен к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере $620 тыс. долларов.

69-летний Жэнь Чжицян, находящийся на пенсии магнат в сфере недвижимости, тесно связанный с высокопоставленными китайскими чиновниками, исчез в марте этого года после того, как разместил в Сети язвительное эссе.

Предметом его критики была речь главы государства Си Цзиньпина, произнесенная 23 февраля и посвященная борьбе с коронавирусом. Жэнь считает, что она выявила "кризис управления" в партии. Не называя имени Си, он написал, что видел "не императора, который демонстрировал свою "новую одежду", а раздетого догола клоуна, который настаивал на том, что он остается императором".

Через некоторое время после исчезновения Жэня, власти сообщили, что ему предъявлено обвинение в коррупции, в июле его исключили из партии. А 21 сентября суд в Пекине признал Жэня виновным по нескольким обвинениям, включая хищение 16,3 млн долларов государственных средств, получение взяток и злоупотребление властью, которое привело к убыткам на общую сумму 17,2 млн долларов для государства.

Суд приговорил его к 18 годам тюремного заключения и наложили штраф в размере 620 тыс. долларов. Было сказано, что обвиняемый "добровольно и искренне сознался во всех своих преступлениях" и не намерен подавать апелляцию, написала CNN

Жэнь долгое время руководил крупной государственной компанией Huayuan Real Estate Group. В Китае он хорошо известен своими критическими заявлениями в адрес руководства страны и политики КПК. За свои яркие высказывания он получил прозвище Жэнь Большая Пушка.

В 2016 году власти заблокировали его аккаунт на Weibo, китайской платформе, похожей на Twitter, на который были подписаны более 37 млн человек. Сам Жень получил партийный годичный испытательный срок в качестве наказания за публичную критику политики правительства.

В феврале нынешнего года Жэнь писал, что китайские власти воспользовались пандемией, чтобы еще больше ограничить свободу слова.

Как сообщает CNN, в судебной системе КНР отношение числа обвинительных приговоров к общему числу рассматриваемых дел составляет 99%, а обвинения в коррупции часто используются в отношении видных членов партии, ставших неугодными ее руководству.

Напомним, основателю и главе китайской HNA Group и Hainan Airlines, 67-летнему миллиардеру Чэнь Фэну запретили тратить деньги на роскошь из-за долга его компании.

Власти Тайваня решили изменить обложку своих паспортов, убрав упоминание Китая на английском языке, в связи с участившимися случаями, когда жителей Тайваня принимают за граждан КНР.