Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за "новую чуму" – коронавирус

Глава КНР в ответ заявил, что Китай не намерен вести ни с кем ни холодную, ни горячую войну.

На общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, которые проходят 22 сентября в видеорежиме, президент США Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за пандемию. Он считает, что эта страна допустила распространение коронавируса по всему миру.

"Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту новую чуму в мир! Правительство Китая и ВОЗ, которая подконтрольна Китаю, ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку. В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир. ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия", – сказал Трамп.

В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен вести ни с кем ни холодную, ни горячую войну. "Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния. Мы выступаем за разрешение разногласий и конфликтов путем диалогов и переговоров", – заверил Си.

Он также сообщил о выделении $50 млн "в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса".

При открытии же дебатов генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить раскола мира из-за конфликта США и Китая. Он считает, что технологический и экономический раскол ведет к расколу геостратегическому и военному.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам заседания Генеральной ассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины организации. В своей речи он подчеркнул, что продолжающаяся война на Донбассе – это также война в Европе.