Российский военный корабль столкнулся с гражданским судном у берегов Дании

В проливе Эресунн, мост над которым соединяет датскую столицу Копенгаген и шведский город Мальмё, утром 23 сентября российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом. Первое сообщение об этом появилось в Twitter Вооруженных сил Дании.

Российский корабль – малый противолодочный корабль "Казанец". Контейнеровоз – плавающий под флагом Маршалловых Островов Ice Rose.

Боевой корабль ударился об двигавшееся грузовое судно, которое получило пробоину. Утечки нефти не произошло.

Читайте также: В Балтийском море столкнулись два судна

На место происшествия прибыли датские и шведские спасатели.

Информации о возможных пострадавших пока нет. После инцидента людей с судов не эвакуировали.

В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что столкновение произошло из-за плохой видимости."Казанец" своим ходом возвращается на базу в Балтийск. Со стороны видно, что он получил повреждения, на его борту видны вмятины.

Напомним, фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad шел с выключенным радиомаяком, в результате греческий нефтяной танкер Sola TS не увидел военный корабль, и произошло столкновение.

В ВМС США заявили, что к американскому эсминцу в Аравийском море "агрессивно приблизился" российский военный корабль.