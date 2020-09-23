Российский военный корабль столкнулся с гражданским судном у берегов Дании
Столкнувшиеся суда получили повреждения.
В проливе Эресунн, мост над которым соединяет датскую столицу Копенгаген и шведский город Мальмё, утром 23 сентября российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом. Первое сообщение об этом появилось в Twitter Вооруженных сил Дании.
Российский корабль – малый противолодочный корабль "Казанец". Контейнеровоз – плавающий под флагом Маршалловых Островов Ice Rose.
Боевой корабль ударился об двигавшееся грузовое судно, которое получило пробоину. Утечки нефти не произошло.
На место происшествия прибыли датские и шведские спасатели.
Информации о возможных пострадавших пока нет. После инцидента людей с судов не эвакуировали.
В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что столкновение произошло из-за плохой видимости."Казанец" своим ходом возвращается на базу в Балтийск. Со стороны видно, что он получил повреждения, на его борту видны вмятины.
Напомним, фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad шел с выключенным радиомаяком, в результате греческий нефтяной танкер Sola TS не увидел военный корабль, и произошло столкновение.
В ВМС США заявили, что к американскому эсминцу в Аравийском море "агрессивно приблизился" российский военный корабль.