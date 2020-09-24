Трамп о результате выборов: Никакой передачи власти не будет
Глава Белого дома настаивает на отмене голосования по почте.
Президент США Дональд Трамп очередной раз избежал прямого ответа на вопрос, передаст ли он мирно власть после выборов в случае проигрыша. Об этом сообщает CNN.
"Мы посмотрим, что произойдет", – сказал Трамп, отвечая на поставленный вопрос.
Свое нежелание гарантировать мирную передачу власти Трамп объясняет обеспокоенностью процессом голосования по почте. По его мнению, это может привести к фальсификации результатов выборов.
"Голосование по почте – это катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно", – сказал Трамп.
При этом глава Белого дома выразил уверенность, что останется на президентском посту на второй срок.
"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", – заявил американский лидер.
После такого заявления конкурент Трампа от демократов Джо Байден выразил свое возмущение, передает The Hill.
"Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он (Трамп) говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю даже, что и сказать", – сказал Байден.
Напомним, Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, заявил, что никогда больше не обратится к ним с речью, если проиграет президентские выборы в ноябре.