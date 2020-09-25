Крыса-сапер получила золотую медаль за "храбрость, спасающую жизни"

Британская благотворительная ветеринарная организация PDSA вручила африканской гигантской крысе по имени Магава престижную золотую медаль за работу по обнаружению наземных мин в Камбодже и Анголе - "за храбрость, спасающую жизни". Об этом пишет Channel News Asia.

Магава, возраст которой сейчас приближается к пенсионному, обнаружила 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся снарядов с тех пор, как ее обучила благотворительная организация APOPO. На обучение ушел год, но дело того стоило.

Фото: PDSA

Магава за 30 минут может обыскать территорию размером с теннисный корт, для сравнения, человек с миноискателем потратит на это около четырех дней.

При обнаружении мины крыса царапает землю, привлекая внимание саперов. Крысы обучены обнаруживать химические соединения во взрывчатых веществах, а поскольку они игнорируют любой металлолом, лежащий поблизости, они работают быстрее, чем металлоискатели.

Официальный сертификат Магавы, подтверждающий, что она обучена поиску мин

Генеральный директор PDSA Ян Маклафлин сказал, что работа Магавы и APOPO поистине уникальна. К слову, в Анголе, где также много минных полей, трудится африканская крыса по имени Шури.

Официальный сертификат Шури, подтверждающий, что она обучена поиску мин

По данным неправительственной организации по разминированию HALO Trust, с 1979 года в Камбодже было зарегистрировано более 64 тыс. жертв и около 25 тыс. человек с ампутированными конечностями из-за взрывов мин. Многие мины были заложены во время гражданской войны в стране в 1970-1980-х годах. Считается, что в Камбодже установлено до 6 млн наземных мин.

Медаль PDSA, полученная Магавой, это эквивалент высшей гражданской награды Великобритании – Креста Георга. Он дается гражданским, а также военным лицам, за храбрые и мужественные поступки, совершенные не на поле боя, либо не подпадающие под статуты военных наград.