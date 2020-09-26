На глазах у Путина: на российских учениях "Кавказ-2020" случилось уже третье ЧП

В РФ об ошибках на учениях мало распространяются, но СМИ удалось насчитать уже три "фейла"

На российских военных учениях "Кавказ-2020" произошло уже три ЧП, одно из которых - в день прибытия туда президента РФ Владимира Путина, передает Телеграм-канал Лента дна.

"На учениях «Кавказ-2020» какая-то аномалия. Сначала танк стреляет по своим. Потом военный метким выстрелом в себя лишает себя же руки. Теперь зенитная ракета не взлетела… А сегодня туда приехал Путин, на секундочку", - сообщает канал.

Предательский танк

Как сообщал Фокус, во время военных маневров на полигоне "Капустин яр" один из танков подбил другой, Т-90A. По другой версии, в танк попала ПТУР "Конкурс", выпущенная с самоходной пусковой установки.Танк поврежден некритично, его спас ящик с инструментами, но досталось командиру танка - у него ожоги лица. Официальных данных о происшествии из российских источников, предсказуемо, нет, но в Сеть попали фото подбитого танка.

А вот так описал инцидент Телеграм-канал Baza: "Один танк обгонял другой слева и поднял пыль — из-за этого экипаж не увидел «коллег» и стрельнул им в бок осколочно-фугасным снарядом. Командир танка, Замир Уркачаев, получил ожоги лица и рук. Броню танка слава богу не пробили, иначе всё было бы куда плачевнее".

Фото: Infonapalm

Потерянная рука

Также в этот период произошло другое ЧП, еще более загадочное. Как передает канал Baza, "один из военнослужащих случайно выстрелил в себя из гранатомёта — у него оторвало руку".

Возвращение ракеты

Об этой ситуации известно больше всего. Ракета зенитно-ракетного комплекса "С-400" не смогла взлететь и рухнула на свою стартовую позицию, рассказывал Фокус ранее. После запуска первая ракета пошла по заданной траектории, а вторая рухнула почти сразу после взлета. Наблюдавшие за пуском ракеты военнослужащие начали смеяться над собственной неудачей, прячась за машиной. Минобороны РФ пока не прокомментировало происшествие.

Произошедшее попало на видео и распространилось по Интернету.

Как выяснилось, в этот день на учения на вертолете прибыл президент РФ Владимир Путин. Вместе с ним прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: kremlin.ru

Реакция российского президента на такие неудачи неизвестна, да и вряд ли когда-либо будет обнародована, судя по секретности инцидентов на учениях.